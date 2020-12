NAC scoort weer niet en speelt gelijk tegen Go Ahead Eagles

Zes schoten op doel voor rust. Net zoveel als in de hele wedstrijd tegen FC Dordrecht (0-1 nederlaag) en twee keer zoveel als in Oss (0-0). NAC toonde een eerste teken van verbetering in Deventer na de twee zeperds tegen de laagvliegers. Aanvallend liet de ploeg van Steijn nu wel wat zien. Voetballend kwam het tot kansen, iets wat tegen Telstar, TOP Oss en FC Dordrecht nauwelijks lukte.

Steijn had aan de Vetkampstraat weer wat wijzigingen doorgevoerd. Aanvoerder Dion Malone terug centraal achterin, op het middenveld drie mannen die wel raad weten met de bal aan de voet: Lewis Fiorini, Thom Haye (terug van een schorsing) en Yassine Azzagari. Mounir El Allouchi stond daardoor rechtsbuiten.

Schaakspel

De eerste twintig minuten hadden meer weg van een schaakpartij dan van een voetbalwedstrijd, maar daarna domineerde NAC. Een schotje voorlangs was het enige dat het eveneens kwakkelende Go Ahead Eagles kon weerleggen. NAC probeerde het met schoten van afstand. El Allouchi en Fiorini testten de reflexen van de doelman, die telkens de bal met moeite kon weg stompen. De bezoekers, voor het eerst spelend in het witte uittenue, hadden het betere van het spel. Goed was het nog niet, maar ten opzichte van de laatste weken was het een flinke stap voorwaarts. En van Go Ahead, dat NAC in de beker nog zo voor schut had gezet (6-0), hadden de Bredanaars weinig te duchten.

Haye

Het was in de Adelaarshorst weer ouderwets genieten van Haye, de aanvoerder zonder band, de beste voetballer van NAC. Dreigde GAE eens gevaarlijk te worden, dat gebeurde na rust een enkele keer, dan was daar ‘De Professor’ met een sublieme tackle. En aanvallend droeg hij zijn steentje bij door in te dribbelen of een heerlijke crosspass te verzorgen. Haye is wat NAC nodig heeft.

Ook in de tweede helft vuurde NAC wat schoten op doel. Met name Mario Bilate was dichtbij, maar telkens lag doelman Jay Gorter in de weg. Weggegeven werd er niks, maar doelpunten maken is het manco van NAC. Voor de derde wedstrijd op rij bleef NAC droog staan, waardoor de ploeg niet verder kwam dan een mager puntje in Deventer. Daar heeft NAC niks aan.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Malone, Rösler, Rutten; Fiorini, Haye, Azzagari (79. Immers); El Allouchi, Bilate (90. Van Hooijdonk), De Rooij (63. Venema).

