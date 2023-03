NAC, Max Verstappen én de Ronde van Vlaanderen: bekijk hier het (Brabantse) sportprogramma van deze week

Nederland - Gibraltar

Vanavond komt het Nederlands elftal voor de tweede keer deze interlandperiode in actie. In de Kuip wordt om 20.45 uur afgetrapt tegen Gibraltar, in het kader van de EK-kwalificatie. Oranje moet na de 4-0 oorwassing in en tegen Frankrijk winnen van de nummer 200 van de FIFA-wereldranglijst. Het duel is live te zien via NPO 3.

NAC-captain speelt droomwedstrijd

Cuco Martina komt dinsdagnacht met Curaçao in actie tegen wereldkampioen Argentinië. De captain van NAC staat dus oog in oog met Lionel Messi. ,,Voor mij en voor mijn teamgenoten is dit echt ge-wel-dig. Mooi dat we dit mogen meemaken tegen een van de grootste voetballanden uit de geschiedenis”, aldus (tevens) de aanvoerder van het nationale elftal van Curaçao eerder. Het duel begint dinsdagnacht om 01.30 uur Nederlandse tijd, al wordt het niet uitgezonden op televisie.

NAC weer in actie in de Keuken Kampioen Divisie

De ploeg van Peter Hyballa gaat vrijdagavond op bezoek bij VVV-Venlo. NAC verloor voor de interlandperiode van PEC Zwolle, waardoor de Bredase club moet winnen op bezoek bij de nummer vier van de KKD. NAC voelt de hete adem van Telstar en Roda JC al in de nek.

Formule 1 gaat ‘Down Under’

Vanaf vrijdag komt Max Verstappen weer in actie. Het Formule 1-circus is verplaatst naar Australië, waar in Melbourne de derde GP van het seizoen wordt verreden. In de nacht van donderdag op vrijdag en beginnen de vrije trainingen, waarna de kwalificatie op zaterdag om 07.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De race begint op diezelfde tijd, maar logischerwijs een dag later. Vroeg uit de veren dus. Viaplay zendt ook dit weekend weer alles uit.

De eredivisie barst weer los

Met Sparta-Feyenoord, Go Ahead Eagles-Ajax, NEC-PSV en AZ-SC Heerenveen wordt de titelstrijd in de eredivisie vervolgt. Koploper Feyenoord staat na de winst in Amsterdam van voor de interlandperiode nu zes punten los op Ajax. PSV en AZ volgen daarna op twee punten.

Zaterdag 16.30 uur: AZ - SC Heerenveen

Zaterdag 20.00 uur: NEC - PSV

Zondag 12.15 uur: Go Ahead Eagles - Ajax

Zondag 14.30 uur: Sparta - Feyenoord

Topper in de Premier League

Zaterdagmiddag nemen Virgil van Dijk en Cody Gakpo het met Liverpool op tegen Manchester City. ‘The Reds’ maken een uiterst wisselvallig seizoen door, maar zouden met een zege op het team van Pep Guardiola de Champions League-plekken weer in het vizier kunnen krijgen. City daarentegen vecht voor een van de laatste kansen om nog aanspraak te maken op de landstitel. Het duel begint om 13.30 uur en is te zien bij Viaplay.

De Ronde van Vlaanderen

Lukt het Mathieu van der Poel om zijn winst in ‘De Ronde’ van vorig jaar te prolongeren, of grijpt een andere renner de macht in Vlaanderen? Zondagmorgen starten de renners al om 10.00 uur, waarna de finish rond 16.45 uur wordt verwacht. Eerder deze week, op woensdag, trapt de ‘Heilige week’ (zoals ze dat in België noemen) af met Dwars door Vlaanderen. De Ronde is zondag vanaf 13.30 uur is De Ronde te zien op NPO 1. Daarvoor kun je al terecht bij Eurosport, of België Eén.