NAC-keeper Birighitti wilde wel een muurtje: 'Maar ik denk niet dat ze me hoorden’

Het zag er niet al te best uit wat NAC-keeper Mark Birighitti deed in die fatale eerste minuut van de extra tijd in Kerkrade. Richelor Sprangers veroorzaakte – althans volgens scheidsrechter Edwin van de Graaf – een vrije trap niet ver buiten het Bredase strafschopgebied en daarna ging het mis.

Weer was NAC de klos bij een spelhervatting van de tegenstander in de slotfase. Adil Auassar vuurde laag richting het doel, Giovanni Korte probeerde de inzet onderweg met een uitgestrekt been te blokkeren en ook de instormende Simon Gustafsson diende als stoorzender voor Birighitti, die mis greep en de bal via zijn hoofd (!) over de lijn zag stuiteren. Maar had er niet een muurtje moeten worden neergezet, zodat Auassar niet zo makkelijk tussen de palen had kunnen mikken?

Volgens Birighitti was dat wel de bedoeling. Zijn bedoeling althans. ,,Ik zocht contact met mijn medespelers, riep dat ze een muurtje moesten neerzetten. Maar het lukte me niet om goed contact te krijgen. Ik denk niet dat ze me hoorden, misschien omdat het publiek veel lawaai maakte.” Uiteindelijk stond er op het moment dat Auassar zijn aanloop nam een eenmansmuurtje: Richelor Sprangers. Dat bleek te weinig. Een dure communicatiestoornis, waar deze week ongetwijfeld nog over gepraat zal worden op Bredanello.

Het goede gevoel dat Birighitti mee had teruggenomen uit Australië, verdween dus als sneeuw voor de zon in Kerkrade. Als derde doelman van de Socceroos zag hij de Aussies de voorlaatste horde op weg naar het WK nemen in een dubbele ontmoeting met Syrië . ,,Ja, het was groot feest, want het was op het nippertje. In de laatste minuut schoot Syrië nog een bal op de paal. Was die erin gegaan, dan waren wij uitgeschakeld geweest. Nu alleen over een maand nog Honduras verslaan. Het heeft zo’n impact op het land als we dat WK halen. En voor mij zou het natuurlijk ook prachtig zijn om het mee te maken. Dan moet ik wel goed keepen natuurlijk.”