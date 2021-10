NAC incasseert in Volendam volgende klap

Op grond van de tweede 45 minuten komt een punt NAC meer dan toe. Voor de werkethiek. Omdat het niet opgeeft ook. De naakte waarheid is dat het scorebord vertelt dat de eindstand toch echt 1-0 is. De kleine nederlaag in Volendam en de zege van Telstar op Jong PSV werpen NAC na elf wedstrijden terug naar de vijftiende plaats van de eerste divisie. Het blijft even onwezenlijk als droevig.

Het duel in Volendam ontspant zich zoals je vooraf verwacht. NAC wordt ver teruggedrukt op eigen helft. De buitenspelers verlenen hun backs assistentie. Het elftal blijft gegroepeerd, dat wel. En is fel op de bal. Zoals de trainer het graag ziet. Pover, in lijn met dit seizoen, is het aanvalsspel. Dion Malone en Danny Bakker, met zijn chocoladebeen, wagen beiden een timide poging uit een hoekschop.

Flater

Dat het elftal veel te afhankelijk is van de vorm van Ralf Seuntjens, de laatste wedstrijden iets minder balvast, wordt aan De Dijk weer eens geopenbaard. Door de blessure van Mario Bilate staat Seuntjens bij gebrek aan alternatieven in de punt van de aanval, terwijl hij net zo hard nodig is op het middenveld. Het niet vastleggen van een spits, een vervanger voor Sydney van Hooijdonk wiens vertrek half juni bekend was, wreekt zich. Een beleidsmatige flater van formaat.

Hoe anders is het bij de tegenstander dat met Robert Mühren (ex-NAC) een garantie voor 25 tot 30 doelpunten kocht. Hij is het rustpunt waar de combinerende kampioenskandidaat naartoe speelt. Net voor het half uur ramt rechtsachter Denso Kasius een voorzet vanaf links, zonder dat de bal stuit, met een wonderschone volley diagonaal half hoog achter de kansloze Nick Olij. Het is welbeschouwd de eerste keer dat de thuisploeg een gaatje boort in de geel-zwarte muur.

Schedelbreuk

Alsof het door de bliksem is geraakt, is NAC daarna het noorden kwijt. Het leidt vijf minuten voor rust tot een kort spoedberaad tussen Malone en Bakker. Een antwoord op de Volendamse vloedgolven hebben het centrale duo en hun trawanten niet. Een woud van benen, kunst-en vliegwerk, het vizier dat niet scherp staat afgericht en Olij voorkomen erger.

De tweede helft is een handvol minuten oud als de scheidsrechter die er prat op gaat dat hij niet voor ieder wissewasje fluit en mannelijk voetbal propageert, een doelpunt van Seuntjens afkeurt omdat hij een overtreding ziet die verder niemand opmerkt. Doelman Filip Stankovic, zoon van de vermaarde Servische oud-international Dejan Stankovic, gaat buiten het vijfmetergebied met veel misbaar naar de grond als Seuntjens zijn achterwerk slim gebruikt. Arbiter Bas Nijhuis heeft mededogen en annuleert de Bredase treffer. ,,Als Ralf hem daar een schedelbreuk schopt met een omhaal, telt hij wel”, twittert de meelevende Bilate uit pure frustratie.

Beschamend

Edwin de Graaf heeft dan al twee wissels doorgevoerd met Vieiri Kotzebue en Kaj de Rooij voor Jarchinio Antonia en Pjotr Kestens. De Rooij, Odysseus Velanas en Michaël Maria stuiten in hun jacht op de gelijkmaker op Stankovic.

Een blik op de ranglijst leert dat NAC na de vijfde nederlaag in elf wedstrijden een schamel aantal van twaalf punten bij elkaar heeft gescharreld en eind oktober diep in het rechterrijtje is terug te vinden. Dat doet pijn. En dat is met een van de hoogste spelersbudgetten best uitzonderlijk en beschamend te noemen.

Denso Kasius jaagt op prachtige wijze de 1-0 tegen de Volendamse touwen.