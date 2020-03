NAC heeft Kuipvrees overwonnen

Podcast | ‘NAC verdient een bekerfina­le, Europees voetbal en een Net­flix-se­rie’

2 maart NAC staat op de drempel van de eerste bekerfinale in 46 jaar. Na vijf verloren halve finales, in 1994, 2004, 2007, 2008 én 2009, wil de Parel van het Zuiden de vloek doorbreken. In deze podcast blikken BN DeStem-verslaggevers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof vooruit op de kraker tegen Feyenoord.