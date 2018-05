NAC e-sporter Bouhuijzen: ‘Ik moest wennen aan de camera’s’

Belgen werken in aanloop WK samen met Enschedees databe­drijf

17:15 De Belgische voetbalbond gaat samenwerken met SciSports, een Enschedees bedrijf dat gespecialiseerd is in de analyse van voetbaldata. Bondscoach Roberto Martinez wil in de aanloop naar het WK gretig gebruikmaken van de expertise van het bedrijf.