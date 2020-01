Na Xavi bedankt ook Koeman voor aanbod van FC Barcelona

Valse start NAC in 2020, gat met FC Volendam en De Graafschap wordt groter

19:35 De bloedeloze 0-0 tegen Helmond Sport is niet zonder consequenties gebleven. Want hoewel ook Excelsior zijn hoofd stootte, 1-1 bij hekkensluiter FC Dordrecht, en Go Ahead Eagles en Almere City elkaar in balans hielden zondagmiddag, heeft NAC een slechte beurt gemaakt bij de hervatting van de competitie.