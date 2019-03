‘Na twee mislukkingen wil ik het gevoel terug dat ik bij Ajax had’

Door Koen van der Velden



Het is even na de vrijdagochtendtraining als Frank de Boer (48) een appje krijgt van zijn vrouw Helen, die vijf dagen eerder is aangekomen in Atlanta. De verhuiswagens zijn gearriveerd. Na ruim twee maanden in een hotel kan de nieuwe trainer van Atlanta United eindelijk zijn eigen woning betrekken. De Boer heeft gekozen voor een plek in het centrum, ‘omdat het daar een beetje op Nederland lijkt’. Het is een van de weinige delen van de uitgestrekte stad waar voetgangers te zien zijn.