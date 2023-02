Na sjeik uit Qatar biedt ook Engelse miljardair op Manchester United: ‘We bevinden ons op een splitsing’

Erik ten Hag

,,We volgen de ontwikkelingen", zei manager Erik ten Hag vrijdag, voordat het bod vanuit Qatar bekend werd, over de verkoop van Manchester United. ,,Het is onze club en we zijn betrokken. Maar wij richten ons op het voetbal, op trainen, op onze manier van spelen, op wedstrijden. En daar genieten we op dit moment van. Anderen zullen die beslissingen moeten nemen en zich daarmee bezig moeten houden, dat is niet aan ons.”