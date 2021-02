Na Ramos en Marcelo haakt ook Carvajal weer geblesseerd af bij Real Madrid

100 jaar NSV Nispen: ‘Voetbal en vriend­schap gaan hier altijd hand in hand’

14 februari NISPEN - Natuurlijk had NSV Nispen zich het eeuwfeest van dit jaar anders voorgesteld. Maar bij de pakken neerzitten zit nu eenmaal niet in het DNA van de vereniging. ,,We moeten gewoon steeds kijken wat er wél mogelijk is”, klinkt voorzitter Jan Gommers optimistisch. ,,We bestaan het hele jaar nog honderd jaar. En ach, anders vieren we volgend jaar toch gewoon dat we 101 jaar bestaan?”