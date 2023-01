Na Neymar heeft Paris Saint-Germain met Hakim Ziyech ook bijna ‘de Marokkaanse Neymar’ binnen

Vierde klasse B RSV mikt op plaats in subtop: ‘We plukken nu de vruchten van verjonging’

RSV is bezig aan een sterk seizoen. De formatie van Jaimy van Wortel won met 1-0 van hekkensluiter DIOZ en handhaaft zich hiermee op de zesde plaats in de vierde klasse B. Maar de aansluiting met de top is er. ,,Vorig seizoen heb ik zes spelers door laten stromen vanuit de JO19 en daar plukken we nu de vruchten van.”

30 januari