Na Nadal buigt ook Djokovic voor Spaans supertalent Alcaraz

zaterdag 4b+4c VVC'68 lijdt duur verlies bij jeugdig Alliance, titelkandi­da­ten boeken monsterze­ges

In de vierde klasse C is na de ongenaakbare top drie de strijd om plaats vier, eventueel goed voor nacompetitie, helemaal losgebarsten. VVC’68 verloor van concurrent Alliance met 1-0, terwijl Vrederust en DHV op 3-3 uitkwamen. In 4B rukte SPS op naar plaats drie.

18:59