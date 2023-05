Na leegloop werd het team ‘hechter dan ooit', met de titel als beloning: ‘Ik sloeg 20 meter verder af door adrenaline’

Het leek een drama voor de ploeg: na 12 jaar degradeerde Wouwse Plantage vorig seizoen uit de hoofdklasse en daarop volgde ook een kleine leegloop binnen het team. De speelsters die overbleven, waaronder Julia Franken, gingen op zoek naar versterkingen. Alles werd uit de kast gehaald om het bestaan van het damesteam voort te zetten. Na de zoektocht telde het team zes spelers, precies genoeg om aan de competitie te starten.

Maar er was niemand die had verwacht dat deze samenstelling ook zou leiden tot een vriendinnenteam dat ‘hechter is dan ooit’. ,,We hebben allemaal dagelijks contact met elkaar", legt Franken uit. ,,Dat heb ik echt nog nooit gezien, bij welk team of welk niveau dan ook. Omdat we precies met zessen zijn, mag er nooit iemand ontbreken bij ons. We willen allemaal zo graag, dat er later in het seizoen geblesseerde speelsters helemaal ingetapet kwam spelen.”

Jeugdcompetitie gewend

Opvallend is dat Wouwse Plantage in de zoektocht naar nieuw talent uitkwam bij Anaïs Oelius, een 16-jarige speelster uit Dinteloord die nog gewend was om in de jeugdcompetitie te spelen. ,,De klik was er vanaf het begin, terwijl we best wel een ander leven hebben. De meeste meiden werken bijvoorbeeld al en ik ga nog naar de middelbare school. Daarnaast heb ik natuurlijk geen rijbewijs, dus moet ik altijd gebracht worden of met iemand meerijden.”

Alsof het maken van haar debuut nog niet genoeg was, stond er meteen extra druk op. De openingswedstrijd werd gespeeld tegen Prise d’Eau en het belang van die wedstrijd was duidelijk voor ervaren speelsters als Franken. ,,In de hoofdklasse verloren we nog van dat team. Als we het nu voor elkaar krijgen om wel van ze te winnen, dan kunnen we serieus een gooi doen naar het kampioenschap.”

Kippenvelmomentje

Vervolgens deed zich een scenario voor dat niet te beschrijven viel. Een gelijke stand op het moment dat iedereen binnen was. Alleen Oelius had nog vier holes te spelen om het verschil te maken. Wat volgde was een ‘kippenvelmomentje’ volgens Franken, die meeliep om haar teamgenoot aan te moedigen.

,,Van adrenaline kon ik gewoon twintig meter verder afslaan”, vertelt de piepjonge speelster over die laatste slagen. ,,Ik werd wel super zenuwachtig, maar gelukkig was mijn vader erbij als mijn caddie. Hij weet altijd goed hoe hij me moet kalmeren.” Nadat ze haar put ijzig kalm had gemaakt, vielen haar teamgenoten haar in de armen. In de wedstrijden die volgden, kon niemand dit team nog iets maken. Met ruime uitslagen behaalden ze het doel: Terug naar de hoofdklasse.