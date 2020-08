Na lange weg lijkt nu de hoofdprijs te gloren voor Lewandowski

Ook in breder historisch perspectief heeft Robert Lewandowski zichzelf inmiddels een plek verworven in de absolute top van het internationale voetbal. Na zijn twee doelpunten van zaterdagavond tegen Chelsea staat hij nog wel ruim achter Cristiano Ronaldo (130) en Lionel Messi (115), maar inmiddels wel boven Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry en Zlatan Ibrahimovic.



Bayern, dat de eerste wedstrijd tegen Chelsea ook al met 3-0 won, staat dankzij de 4-1 zege nu bij de laatste acht. De Pool maakte zaterdag zijn 65ste en 66ste treffer in de Champions League. Raúl, nummer 3 op de topscorerslijst, is daarmee in zicht. Het lijkt een kwestie van tijd tot ook zijn 71 goals worden achterhaald, want Lewandowski is 31 en nog altijd hongerig.