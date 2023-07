Na kletsnatte dagen in Spa-Franchorchamps geen regen verwacht tijdens Grand Prix van België

Wisseling van de wacht: nieuwe koningin Demi Vollering deelt ongekende tik uit aan vrouw die in haar hoofd kroop

Op de beroemde Tourmalet heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Demi Vollering bleek bergop verreweg de beste in het duel met Annemiek van Vleuten, vorig jaar nog de winnaar van de Tour de France Femmes. Zonder ongelukken in de tijdrit vandaag in Pau komt de eindzege niet meer in gevaar en is Vollering de nieuwe koningin.