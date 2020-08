Na kampioen Club Brugge gaat ook nummer 2 AA Gent onderuit in eerste duel

DEZE WEEK IN... 2002 Sportcen­trum Leysdream stortte in tijdens Draai van de Kaai: ‘Maar er waren geen doden, dus de wedstrijd ging door’

9:02 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. De dertiende en laatste aflevering in deze serie: tijdens de Draai van de Kaai 2002 stortte het Roosendaalse sportcentrum Leysdream in na een hevige wolkbreuk.