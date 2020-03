Na Indoor Brabant-echec hakt Hunze snel knoop Rosmalen door: ‘Situatie is zo bizar’

Door Arjan Schouten



Noem Marcel Hunze gerust een expert in corona-kwesties. Als directeur was hij het die twee weken terug na veel wikken en wegen in extremis toch een streep moest zetten door Indoor Brabant, waar alles al klaarstond. Zijn bedrijf Libéma Events haalde vervolgens ook noodgedwongen een streep door de ZLM Tour van eind mei, omdat die wielerwedstrijd onder de verscherpte restricties in Nederland niet georganiseerd kan worden.



Maar het volgende evenement waar Hunze de scepter zwaait, zou zomaar wél weer door kunnen gaan, als na 1 juni de geldende restricties in Nederland worden versoepeld. In dat geval wordt het Libéma Open (8-14 juni) een van de eerste tennistoernooien van de zomer. Maar na zijn ervaringen in Den Bosch wil hij een besluit over wel of niet organiseren nu niet vooruit blijven schuiven. ,,Het is nu dagelijks overleggen met alle partijen, want de situatie veranderd voortdurend. Maar uiterlijk zes weken van tevoren moet gewoon duidelijkheid over Rosmalen zijn.’’