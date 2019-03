Na Girona en Barcelona ruikt ook Ajax kansen in Madrid

Door Edwin Winkels



Honderdtachtig minuten voetbal voor eigen publiek en geen enkel doelpunt gemaakt. Twee wedstrijden tegen de aartsrivaal, en dezelfde vergaande gevolgen. Nadat FC Barcelona woensdag Real Madrid al had uitgeschakeld in de halve finales van de beker (0-3) sloeg de Spaanse kampioen zaterdagavond met een 0-1 zege ook een schier onoverbrugbaar gat in de competitie. Twaalf punten scheiden de twee.



De Champions League, het lievelingsspeeltje van de Madrilenen, is nog de enige prijs die dit seizoen kan redden. De afgelopen drie jaar lukte dat steeds, niet altijd met overtuigend voetbal, soms met wat geluk, maar altijd waren daar de doelpunten om de situatie te redden en dikwijls beter voetballende tegenstanders uit te schakelen. Doelpunten van Cristiano Ronaldo, vaak.