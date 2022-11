Na een moeilijke tijd is Kingsley Ehizibue (27) klaar om de troon te bestijgen: ‘Ik voelde me niks waard’

LIVE WK voetbal | Alireza Jahan­bakhsh aast met Iran tegen Wales op eerherstel

De eerste wedstrijd van het WK 2022 in Qatar is niet bijzonder goed verlopen voor het Iran van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh. Iran werd in de eerste wedstrijd afgedroogd door Engeland met 6-2. Vandaag aast het tegen Wales, dat 1-1 speelde tegen de Verenigde Staten, op eerherstel. Wales - Iran volg je vandaag vanaf 11.00 uur in ons liveblog.

8:00