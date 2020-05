Na de thriller tegen Ajax ging alles mis voor Spurs

NAC wil alleen in vol stadion spelen als de volksge­zond­heid gegaran­deerd kan worden

7 mei In een officiële reactie laat NAC donderdagmiddag weten dat het zwartst denkbare scenario momenteel een zeer reële optie is. Een scenario waar de eerstedivisionist rekening mee had gehouden, maar waarvan de Bredase voetbalclub had gehoopt dat het niet de realiteit zou worden.