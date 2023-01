Na 22 jaar Nederlandse grandslamclash met Van de Zandschulp - Griekspoor: ‘Weten alles van elkaar’

Tallon Griekspoor verwacht een bijzonder duel met zijn landgenoot in de volgende ronde: ,,Dat wordt een interessante wedstrijd, ook omdat het nog niet vaak is voorgekomen dat er twee Nederlanders tegenover elkaar staan op een grand slam. Het zal een battle worden, van de eerste tot de laatste bal. We weten alles van elkaar en weten donders goed wat we kunnen verwachten. Ik ga alles zo goed mogelijk invullen en dan gaan we het zien.’’



Over zijn eerste partij: ,,Ik heb eigenlijk niets geks gedaan en ben los van de beginfase nauwelijks in de problemen gekomen in mijn eigen servicegames. Ik wist dat hij erg tricky was, want ik heb al twee keer van hem verloren. Ik was dus erg op mijn hoede en ik heb natuurlijk vertrouwen. Logisch, want ik heb hier ook erg goed staan trainen de afgelopen dagen. Na de titel in Pune heb ik snel de focus verlegd naar Melbourne. Op een later moment is er nog wel wat meer tijd om bij die titel stil te staan. Bij aankomst hier feliciteerde iedereen me wel en werd ik wat vaker aangesproken. Iedereen neemt wat meer tijd voor je. Maar heel uitbundig heb ik het nog niet gevierd, alleen met een etentje in Melbourne. Maar het was natuurlijk iets bijzonders en op een later moment zal ik er met vrienden en familie nog wel bij stilstaan.’’



Griekspoor zei ook mee te gaan doen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. ,,Doordat ik ben gestegen op de wereldranglijst, ben ik nu verplicht om in maart de masterstoernooien van Indian Wells en Miami te spelen. Daarom kies ik er toch voor om in Rotterdam mee te doen, desnoods aan het kwalificatietoernooi’’, zei Griekspoor, die eerst van plan was een reeks graveltoernooien te spelen in Zuid-Amerika. Op zijn favoriete ondergrond wilde hij vertrouwen opdoen en punten pakken voor de wereldranglijst.