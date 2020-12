Na 21 deelnames op rij moet Federer passen voor Australian Open

Ook Clijsters niet in Australian Open

Kim Clijsters heeft een uitnodiging voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, geweigerd. Dat melden verschillende Belgische media. Clijsters won het toernooi in Melbourne in 2011. Volgens insiders was de wildcard die de Australische Arina Rodionova kreeg oorspronkelijk bedoeld voor Clijsters. De 37-jarige Belgische zou afzien van deelname vanwege de strenge coronarestricties in Melbourne. Spelers kunnen er slechts een klein deel van hun begeleiding meenemen, een domper voor Clijsters. Nu zou ze haar start van het seizoen moeten uitstellen naar eind februari of begin maart.

Clijsters maakte vorig jaar haar derde comeback. De voormalige nummer 1 van de wereld speelde in 2020, mede door de coronacrisis, uiteindelijk slechts drie officiële duels, die ze telkens verloor. Ze kwam begin september op de US Open voor het laatst in actie. De Australian Open is door de coronapandemie met drie weken opgeschoven en begint nu op 8 februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus.