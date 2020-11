N'tab vreest teamgenoten Verbij en Otterspeer op NK sprint: ‘Maar we gunnen het elkaar ook’

Jumbo-VismaDai Dai N’tab ziet zichzelf niet als de te kloppen man bij de NK sprint komend weekeinde in Thialf. ,,Ik kan gevaarlijk zijn, maar dan moet ik wel vier goede races rijden. Ik weet van mezelf dat ik snel uit het klassement kan liggen als ik niet vlekkeloos schaats. Mijn teamgenoten Kai Verbij en Hein Otterspeer zijn voor mij de favorieten, maar ik wil me zeker in hun titelstrijd gaan mengen.”

N’tab prolongeerde bijna vier weken geleden bij de NK afstanden zijn titel op de 500 meter met 34,80 en 34,84. Op de 1000 meter reed hij de zesde tijd (1.09,11). “Ik liet daar mijn basisniveau zien”, blikt de 26-jarige sprinter terug. ,,Ik was tevreden over mijn 500 meter. Dat waren twee stabiele races. Maar er zat niks speciaals bij. Ik reed vorig seizoen in Thialf in december 34,3. Om een beetje in de richting van die tijd te komen, moet er nog wel wat gebeuren.”

Het is niet zozeer de opening, soms een minpuntje bij N’tab, die beter moet, vindt hij zelf. ,,Ik rijd gewoon lekker in de rondte, maar het moet gewoon sneller en met minder foutjes. ‘Clean’ rijden zogezegd. Ik denk ook dat het mogelijk is en ik hoop dat ik dat in het weekeinde kan laten zien.”

Na een jarenlange samenwerking met coach Gerard van Velde besloten N’tab en Verbij eerder dit jaar van Reggeborgh over te stappen naar Jumbo-Visma. Inclusief Thomas Krol, wel iets meer een specialist op de 1000 en 1500 meter, beschikt succescoach Jac Orie daardoor nu over een “monsterlijke” sprinttrein zoals oudgediende Otterspeer (32) omschrijft. ,,We maken elkaar zeker beter, en persoonlijk merk ik dat nu absoluut”, zegt de tweevoudige kampioen (2015 en 2019).

,,We zijn met elkaar iets moois aan het neerzetten”, beaamt N’tab, die in 2018 de Nederlandse sprintvierkamp won. ,,Kai en ik hebben een soort van gunfactor naar de ploeg meegenomen en daar voelt iedereen zich prettig bij. We gunnen elkaar wat en daar geloof ik erg in. Op die manier kun je het niveau omhoog krijgen en een nieuwe standaard neerzetten.”

N’tab vreesde aanvankelijk dat door al de fysieke training onder Orie zijn eerste 100 meter na de start wat minder zou worden. ,,Maar ik open nu al sneller dan dat ik vorig jaar deed rond dit tijdstip. Als ik dat dan combineer met nog wat snellere rondjes, komt het zeker goed. Ik voel me in fysiek en mentaal opzicht in elk geval prima. Ik zit lekker in mijn vel en ik schaats technisch goed. Zondag weet ik waar ik sta, omdat alle kanshebbers meedoen aan de NK. Daardoor is het op voorhand al een mooi toernooi.”

Volledig scherm Van links naar rechts op het podium bij de NK afstanden: Hein Otterspeer, Dai Dai Ntab en Kai Verbij. © BSR Agency