‘MVP’ Verstappen: ‘Dit was een heel fijne comeback’

Amerikaanser dan Amerikaans vierde Max Verstappen zijn zege, op het podium in Miami, dolgelukkig met zijn zege. ,,Met de aanloop die ik hier had, had het ook zomaar anders af kunnen lopen.”

Door Arjan Schouten



Wat een bijzonder podium, om als eerste ooit op de hoogste trede te staan. Op een schavot aan de buitenkant van het immense Hard Rock Stadium, waar twee jaar terug nog de Superbowl was, liet Max Verstappen nu het Wilhelmus klinken. Daar kreeg hij de trofee uit handen van Dolphins NFL-legende Dan Marino. En een helm op, alsof hij geen wereldkampioen Formule 1 is, maar een quarterback uit Limburg, de ‘MVP’ van Miami.

Amerika overdreef het natuurlijk verschrikkelijk en Verstappen ging er vrolijk in mee, na een heerlijke zege. Matige aanloop, maar beide Ferrari’s verschalkt, dan spuit je lekker champagne en laat je de sierlinten om je nek draperen. ,,Dit was een heel fijne comeback van ons, hier. Ik had niet eens een proefstartje gedaan, zo rommelig verliep ons weekend. En dan kan het ook zomaar heel anders aflopen, als je op de vrijdag amper rijdt. Dan zeg je: kan gebeuren. Maar in de race verliep alles gelukkig helemaal prima”, merkte Verstappen al snel.

Grootste uitdaging was niet zijn auto, of het gebrek aan kennis van het circuit vanwege gelimiteerde trainingstijd, maar de hitte in Miami. ,,Fysiek was het heel erg zwaar hier, daarom was ik ook niet zo blij met die safety car in het slot, daarna moesten we nog tien rondjes flat out. En het is echt bloedheet hier, met de zon erbij. Ik was blij als ik op die rechte stukken soms een beetje rijwind voelde.”

Zo racete hij op zondag toch nog om de problemen heen, wat je ook van een wereldkampioen niet zomaar automatisch kan verwachten. Daarom bleef Verstappen ondanks de euforie toch ook voorzichtig over de nabije toekomst. ,,Mijn kant van de garage had toch wel wat problemen, al liep het in de race gelukkig wel soepel. Sergio (Pérez, red.) liep nog wel ergens tegenaan in de race, maar ik zal al m’n ongeluk wel al op vrijdag hebben gehad. Weet je wat het is, we hebben gewoon meer perfecte weekenden nodig. Imola was er zo een.”

