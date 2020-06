'Muur’ De Ligt is inmiddels een zekerheidje bij Juventus

Door Daniël Dwarswaard



Hij wist het zelf maar al te goed. Op het moment dat Matthijs de Ligt vorig jaar zomer zijn contract tekende bij Juventus, sprong de spotlight aan. Veel meer nog dan bij Ajax ligt zijn presteren in Italië onder een vergrootglas. Het hoort simpelweg bij de Italiaanse voetbalcultuur met al die sportkranten en commentaren. Oeverloos wordt er nagebabbeld over de wedstrijden, elk detail uitgelicht. Veel meer nog dan in Nederland.



Waar De Ligt begin dit seizoen nog al eens onder vuur lag, is het sentiment in Turijn inmiddels veranderd. Compleet in het voordeel van De Ligt die vlak voor de coronastop al sterk speelde, maar ná de verplichte break al helemaal een uitstekende indruk maakt. Juve speelde vier keer na de break, vier keer werd de nul gehouden.

De Ligt scoorde dus gisteren nog een tamelijk onbelangrijk doelpunt tegen Lecce toen de wedstrijd al lang en breed beslist was. Veel belangrijker: zijn optreden was weer meer dan degelijk en foutloos. Met dat doelpuntje als fijne bonus dus.

De centrale verdediger vormt een ijzersterk duo met Leonardo Bonucci en staat inmiddels op 22 wedstrijden in de Serie A. Door blessures van Giorgio Chiellini en de Turk Merih Demiral werd de keuze voor coach Sarri wel een stuk beperkter. Maar juist de laatste wedstrijden laat De Ligt zien dat hij ook zonder blessures van zijn concurrenten een vaste waarde kan zijn bij Juventus.

La Gazzetta dello Sport, de grootste sportkrant van Italië, is enthousiast. ,,De Nederlander zet zijn groei voort’’, schrijft de roze sportkrant. ,,Zijn stijgende lijn was al ingezet voor de coronabreak en zijn doelpunt tegen Lecce is een bevestiging voor de fans. Hij viel op door zijn timing en zekerheid, precies de dingen waar hij in zijn eerste maanden op planeet Juve door werd overlopen. Er wordt snel vergeten dat we het hebben over een jongen uit 1999. De Ligt heeft langzaam maar zeker meer vertrouwen gekregen en is nu een zekerheidje.’’

Interessant is nu wat er met Chiellini gaat gebeuren. De ervaren verdediger is inmiddels terug van een zware blessure, maar Sarri houdt nog vast aan het duo De Ligt/Bonucci. De Italiaanse pers, die De Ligt ‘de Muur’ noemt, speculeert zelfs al over de toekomst van Chiellini: is hij straks eigenlijk nog wel nodig? ,,De Ligt is nu al een leider van de verdediging’’, concludeert de krant Corriere della Sera.

De Ligt weet zelf als geen ander dat het dagkoersen zijn. Hoe dan ook: na een aanpassingsperiode is de voormalig aanvoerder van Ajax op zijn plek in Turijn. De titel is voor hem en zijn teamgenoten afgelopen week een stuk dichterbij gekomen. Concurrent Lazio gaf een 0-2 voorsprong uit handen en verloor nog met 3-2 van Atalanta. Vanavond speelt Lazio opnieuw, nu thuis tegen Fiorentina.