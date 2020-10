Murray vervangt opgestapte Djokovic in spelersraad ATP

Van Duijvenbo­de zet sensatione­le opmars voort met plek in finale World Grand Prix

11 oktober Darter Dirk van Duijvenbode uit 's-Gravenzande heeft de finale van de World Grand Prix bereikt. Hij versloeg de Australiër Simon Whitlock in de halve finale met 4-1. Van Duijvenbode is de eerste debutant in 23 jaar die in de eindstrijd staat.