Murray trekt zich terug bij ‘Battle of the Brits’

De 33-jarige Schot speelde in de afgelopen vijf dagen vier partijen op het toernooi dat wordt georganiseerd door zijn broer Jamie Murray. Publiek is niet welkom, de partijen worden online uitgezonden. De tweevoudig Wimbledon-winnaar moest het zaterdag in de halve finales afleggen tegen Dan Evans, die in de finale met Kyle Edmund strijdt om de toernooiwinst.



Murray onderging vorig jaar een operatie om van chronische heupklachten af te komen. Hij maakte in augustus zijn rentree. Murray speelde in november vorig jaar zijn laatste officiële partij. Dat was in de finaleweek van de Daviscup, tegen Tallon Griekspoor. Vanwege teruggekeerde heupklachten moest de Schot begin dit jaar de Australian Open overslaan. Hij hoopt over twee maanden wel te kunnen meedoen aan de US Open.