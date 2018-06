Murray nog niet klaar voor Wimbledon

NK TIJDRIJDEN Zilver voor teleurge­stel­de juniore Britt Knaven op NK tijdrijden

19:05 De teleurstelling was af te lezen van het gezicht van Britt Knaven toen ze als laatste over de streep kwam van het NK tijdrijden voor junioren. Uitgeput ging de renster van APB in Bergen op Zoom ook nog eens neer op het wegdek. Het was duidelijk: de tweede plek was niet waarvoor ze naar het jubelstadje was gekomen.