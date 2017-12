Murray maakt rentree maar is er nog niet helemaal

De Schot viel op het laatste moment in voor Novak Djokovic bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar moest zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Bautista-Agut. In de partij werd slechts een set gespeeld, die won Bautista met 6-2.



Murray kwam sinds zijn uitschakeling op Wimbledon door een heupblessure niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij speelde in november ook een demonstratiepartij tegen Federer en verloor toen in een supertiebreak.



,,Ik was hier toch aan het trainen en ben ingevallen omdat Novak niet kon spelen", zei Murray na afloop. Djokovic meldde zich af omdat hij te veel last had van zijn rechterelleboog.