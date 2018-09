Murray laat Daviscup weer schieten

Haase/Middelkoop onderuit in New York

3 september Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn in de derde ronde van het dubbelspel op de US Open uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel, als veertiende geplaatst, was niet opgewassen tegen de Brit Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares. Het als vierde geplaatste tweetal zegevierde na 1 uur en 38 minuten in twee sets: 7-6 (4) 6-4.