Murray krijgt wildcard voor Australian Open: ‘Nu al een hoogtepunt’

,,We heten Andy met open armen welkom in Melbourne”, zei toernooidirecteur Craig Tiley. ,,Ik beschouw zijn terugkeer nu al als een hoogtepunt.”



Murray is drievoudig grandslamwinnaar, stond eerste op de wereldranglijst en haalde op de Australian Open vijf keer de finale. In de editie van 2019 werd hij al snel uitgeschakeld. Vlak voor het toernooi had hij al gezegd dat het toernooi wel eens zijn laatste kon zijn. De pijn in zijn heup was ondraaglijk geworden.