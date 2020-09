Murray gedemoraliseerd na ‘pijnlijkste nederlaag ooit op Grand Slam’

,,Ik zal goed moeten nadenken en proberen te begrijpen wat er is gebeurd", zei Murray, in 2016 nog finalist in Parijs. ,,Het is voor mij geen wedstrijd die ik zomaar achter me laat. Ik denk dat het waarschijnlijk, op basis van de uitslag, de pijnlijkste nederlaag is van mijn carrière op een grand slam.”

De 33-jarige Murray baarde op de US Open nog opzien door zich in de eerste ronde op karakter langs de Japanner Yoshihito Nishioka te knokken. Zijn spel in New York deed tennisfans een beetje hopen dat de Schot zich weer enigszins kan mengen in de strijd om de prijzen. ,,Het zal moeilijk voor me worden om op hetzelfde niveau te spelen als voorheen; ik ben nu 33 dus en het is moeilijk met alle problemen die ik heb gehad. Maar ik ga door. Laten we eens kijken wat de komende maanden in petto hebben. Ik denk niet dat ik nog zo'n slechte wedstrijd voor het einde van het jaar zal spelen.”