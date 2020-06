Muriel maakt indruk bij winnend Atalanta met schitterende doelpunten

Hateboer werd in de 59e minuut gewisseld. De Roon viel na een uur in. Bij Udinese was Bram Nuytinck basisspeler. Marvin Zeegelaar mocht in de 66e minuut invallen. Hij verzorgde de assist bij het tweede doelpunt van Udinese. Hidde ter Avest was vanaf de 82e minuut nog als invaller actief.



Atalanta kwam als nummer 4 op 57 punten. De ploeg uit Bergamo profiteerde van de nederlaag van nummer 5 AS Roma bij AC Milan (2-0). Daardoor staat Atalanta nu negen punten los van de Romeinse rivaal. De eerste vier van de Serie A plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.