Murakami en Kodaire winnen 500 meter voor eigen publiek, bijrol voor Nederlanders

WereldbekerYuma Murakami heeft zijn eerste wereldbekerzege te pakken. De 27-jarige Japanner won voor eigen publiek in Nagano de 500 meter in een tijd van 34,58. Zijn landgenoot Tatsuya Shinhama eindigde als tweede in 34,67.

De Rus Pavel Koelizjnikov veroverde brons met een tijd van 34,73. De wereldrecordhouder (33,61) ontbrak bij de eerste drie wereldbekertoernooien vanwege een blessure. Zijn landgenoot Viktor Moesjtakov, vierde in 34,75, is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement.

Lennart Velema was verrassend de beste Nederlander. Hij belandde met een persoonlijk record van 34,98 op de negende plaats. Dai Dai Ntab, bij de eerste wereldbeker in Minsk nog goed voor brons, reed de elfde tijd (35,00).

Kai Verbij moest in het geboorteland van zijn moeder genoegen nemen met de vijftiende plaats (35,21).

Olympisch sprintkampioen Havard Lorentzen stelde in de B-divisie opnieuw teleur: derde in 35,15. De Noor wacht dit seizoen nog op zijn eerste plak in de A-groep. Hein Otterspeer (zevende in 35,45) en Ronald Mulder (elfde in 35,66) maakten evenmin indruk.

Kodaira

Bij de vrouwen schreef Nao Kodaira de 500 meter op haar naam. De olympisch kampioene was een fractie sneller dan de Russin Angelina Golikova: 37,49 tegen 37,51. Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde als derde in 37,65.

Volledig scherm Nao Kodaira. © AP

Voor Kodaira was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen en haar 26ste in totaal op de 500 meter. Ze nam in de wereldbekerstand de leidende positie over van de Russin Olga Fatkoelina, die de vijfde tijd reed (37,77).

De Nederlandse vrouwen eindigden buiten de top tien. Sanneke de Neeling was op de elfde plaats met een tijd van 38,48 de eerste Nederlandse. Dione Voskamp (vijftiende in 38,73) en Michelle de Jong (negentiende in 38,97) vervulden eveneens een bijrol.