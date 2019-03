München wil ook finale Champions League 2022

De keuze voor de finale van de Champions League in 2021 neemt de Europese voetbalbond UEFA in september. Aanvankelijk zou dit besluit in mei vallen. In september wordt dan ook meteen gekozen voor de finale van 2022 en 2023. Clubs die willen meedingen moeten dat uiterlijk vrijdag melden bij de UEFA.



Het besluit van de UEFA lijkt erop te wijzen dat de bond beide kandidaten aan de beurt wil laten komen, een voor 2021 en een voor 2022. Dit jaar wordt de finale van de Champions League gespeeld in het Wanda Metropolitano in Madrid. De finale van 2020 vindt plaats in Istanboel.