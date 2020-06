Müller slaat terug na kritiek: ‘Alsof 100 miljoen niets is’

Volgens Thomas Müller is er bij Bayern München geen interne strijd over het inleveren van salaris. De ex-international reageerde vandaag op social media op zijn stekelig uitspraken die hij woensdag deed na de bekerwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Müller reageerde na de gewonnen halve finale (2-1) geërgerd toen hem werd gevraagd naar de mogelijke komst van Kai Havert, het toptalent van Bayer Leverkusen die 100 miljoen euro zou moeten kosten. ,,Het is toch wel paradoxaal om altijd over inkomende transfers te praten als tegelijkertijd bespaard wordt op salarissen”, sprak hij tegen Sky.

Die uitspraken werden hem door de clubleiding niet in dank afgenomen. ,,We hebben er de volgende dag meteen over gepraat’,’ aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic. ,,Ik heb hem gezegd dat dit niet correct van hem was. Hij heeft de boodschap begrepen, hij is een intelligente jongen.”

In een videoboodschap op zijn social media-kanalen laat Müller vandaag weten dat hij helemaal niets tegen zomers versterkingen heeft. ,,We hebben om heel andere redenen van ons salaris afgezien, namelijk voor onze medewerkers’’, stelt Müller, die zich verkeerd begrepen voelt. ,,Zoals gewoonlijk werd het door de media op een provocerende manier geïnterpreteerd. Ik ergerde me eraan dat mij er direct na een halve finale naar werd gevraagd. Ik wil persoonlijk de best mogelijke ploeg volgend seizoen. Ik heb grote doelen. Ik wil de Champions League winnen, ik wil dat we goed aanvallen en de run voortzetten die we hebben.’’