Müller over topsnelheid Davies: ‘Meep meep, daar komt de roadrunner!’

Sprundel keert na 15 jaar terug in de derde klasse: ‘Deze promotie vergeet je nooit meer’

26 mei SV Sprundel keert na 15 jaar terug in de derde klasse. De ploeg had een promotieverzoek ingediend en dat verzoek is door de KNVB gehonoreerd. ,,Zo wordt al ons werk toch beloond”, is trainer Paul van Buuren tevreden.