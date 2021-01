Mulder wint 500 meter, N’tab pakt wereldbeker

Ronald Mulder heeft in Heerenveen de vierde en laatste wereldbekerrace op de 500 meter gewonnen. De 34-jarige sprinter zegevierde in het lege Thialf in een tijd van 34,55 seconden. Het was voor de Zwollenaar zijn zesde wereldbekerzege op de 500 meter.

Dai Dai N’tab haalde deze keer het podium niet. De Nederlands kampioen op de 500 meter kwam niet verder dan de zesde tijd: 34,68. Dat was wel voldoende om de eindzege in de wereldbeker veilig te stellen. Hij pakte eerder goud, zilver en brons op deze afstand. Mulder eindigde in het algemeen klassement als derde.

Hein Otterspeer pakte zondag zilver met een tijd van 34,590. De Canadees Laurent Dubreuil veroverde brons (34,594) en eindigde daarmee als tweede in het wereldbekerklassement. Lennart Velema reed de achtste tijd (34,78).

Mulder behaalde zijn laatste wereldbekerzege in november 2017. Hij eindigde in de voorgaande drie wereldbekerraces steeds als vijfde. ,,Dat geeft aan hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt”, zei de Nederlandse recordhouder (34,08) bij de NOS. ,,Je wint op dit niveau niet zomaar even. Ik weet wel dat als ik een goede race rijd, dat ik dan kan meedoen om de bovenste plaatsen. Het is leuk om dat telkens te zeggen, maar het is wel fijn om het nu ook weer eens te laten zien. Dit was echt beter dan mijn andere drie races.”

Mulder beleefde een moeizame eerste seizoenshelft. Hij moest eerst met zijn ploeg Reggeborgh in quarantaine nadat Kjeld Nuis tijdens een trainingskamp in Inzell positief had getest op het coronavirus. Daarna belandde Mulder in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking. ,,Het is een heel raar seizoen geweest tot dusver. Ik was allang blij dat ik me eind december wist te plaatsen voor de twee wereldbekers en de WK afstanden. Ik ben nu goed en kijk heel erg uit naar de WK-race over twee weken.”

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, de winnaar op zaterdag (34,47), en de Nederlandse sprinter Kai Verbij kwamen niet in actie.

In de B-divisie reed Merijn Scheperkamp de tweede tijd: 35,45.