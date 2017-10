Mulder & Mulder herenigd bij Plantina: 'Wéér een concurrent erbij'

Het voelde vertrouwd, vanmiddag bij de ploegenpresentatie van Team Plantina in Hilversum. Michel en Ronald Mulder zaten gebroederlijk naast elkaar om vooruit te blikken op het olympisch seizoen. Michel, regerend olympisch kampioen op de 500 meter, kende twee matige jaren, maar reed in Inzell wel meteen een 34'er. ,,Weer een concurrent erbij", verzuchtte zijn broer.

Door Tim Reedijk

In april keerde Michel Mulder na een uitstapje bij Team Victorie terug op het oude nest, waar zijn broer en voormalig trainer Gerard van Velde actief zijn. De 31-jarige olympisch kampioen, die eveneens tweevoudig wereldkampioen sprint is, moest qua niveau van ver komen. De afgelopen twee jaar reed hij in de marge. Zijn start in Inzell was desalniettemin veelbelovend met een 34,94 in een trainingswedstrijd.

,,Maar één zwaluw maakt nog geen zomer", beseft Mulder. ,,Natuurlijk is het een goede tijd, dat is lekker. Maar dit is nog geen NK."

Volledig scherm Ronald Mulder (links) en Michel Mulder bij de teampresentatie van Team Plantina. © Walter Van Zoeren

Mulder weet hoe het is om boven zichzelf uit te stijgen op een olympisch toernooi, maar Pyeongchang 2018 is nog ver voor de Zwollenaar. Dat beseft hij zelf ook. ,,Plaatsing voor de World Cups is het enige waar ik mee bezig ben. In m'n achterhoofd denk ik aan het olympisch kwalificatietoernooi, want ik weet dat als ik daar bij de beste drie zit dat ik kans maak om naar de Spelen te gaan. Maar op basis waarvan zou ik me daarover druk moeten maken? Ik heb me de afgelopen twee jaar niet eens voor de World Cups weten te plaatsen."

Quote Plaatsing voor de World Cups is het enige waar ik mee bezig ben Michel Mulder

Daarom is die tijd onder de 35 seconden een behoorlijke opsteker voor Mulder. ,,Ik weet dat ik nu fysiek goed genoeg ben om hard te schaatsen. Ik heb de World Cups nodig om de echte goede Michel te worden die kans maakt om mee te doen om de prijzen. De ervaring en spanning van vier wedstrijden op het állerhoogste niveau neem je mee richting het olympisch kwalificatietoernooi."

Volledig scherm Ronald en Michel Mulder. © ANP

Deelnemersveld

De broertjes Mulder zijn het erover eens dat plaatsing voor de Spelen een taaie opgave is gezien het Nederlandse deelnemersveld. Alleen bij Plantina loopt in de vorm van Dai Dai Ntab en Kai Verbij al meer dan serieuze concurrentie rond. ,,Het wordt dringen, ja", zegt Ronald Mulder. ,,De spanning is wat hoger. Je merkt dat de focus anders is dan in een ander seizoen. We zijn elkaars concurrenten en niet iedereen gaat naar de Spelen."

Ook wordt er naar buitenlandse schaatsers gekeken. ,,Kijk, je wil naar de Spelen, maar nog liever wil je daar kampioen worden", aldus de winnaar van het olympisch brons in Sotsji op de 500. ,,Die onderlinge concurrentie en samenwerking heb je nodig om Pavel Koelizjnikov te verslaan. Die staat er goed voor. Hij reed in Inzell een 34,9 met een tamelijk slechte binnenbocht. Hij is de te kloppen man."

Praten over de Spelen is koffiedik kijken, beseffen de broers. Voor nu gaat de focus op plaatsing voor de World Cups. Michel Mulder denkt dat zijn rentree bij Plantina hem een duw in de rug heeft gegeven op weg naar die missie. ,,Hier ligt het niveau hoger dan ik ooit heb meegemaakt. Ik heb vaak met Ronald in de ploeg gezeten, maar nu zitten er drie jongens bij die World Cups hebben gewonnen."

Volledig scherm Team Plantina, met van links naar rechts: Gerard van Velde, Michel Mulder, Ronald Mulder, Martijn van Oosten, Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Thomas Krol, Pim Schipper en Arjan Samplonius. © Walter Van Zoeren