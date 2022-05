Muisstil in de kleedkamer van ADO: ‘Ongelooflijk wat er is gebeurd’

,,Je mag een 3-0 voorsprong in de play-offs nooit weggeven", benadrukte de oud-speler van Ajax en Lazio bij ESPN. ,,In de rust stonden we 2-0 voor, maar we dachten er niet te makkelijk over. We zeiden tegen elkaar ‘we zijn er nog echt niet'.”

Vlak na rust maakte ADO ook nog het derde doelpunt. Pas na de onnodige rode kaart van Tyrese Asante kreeg Excelsior hoop op een comeback. ,,Die rode kaart was het kantelpunt", legde Kishna uit. ,,Toen ging het opeens fout en geven we het compleet weg. En als het op penalty's aankomt is het een loterij. Daarna was het muisstil in de kleedkamer.”

Over zijn aflopende contract was Kishna ook duidelijk: ,,Ik had het graag op een andere manier achtergelaten bij ADO. Ik ga wel verder kijken. Ik heb onwijs veel liefde voor de club, maar er moet een hele hoop veranderen wil ik hier blijven.”