Mühren verrast en neemt na droomseizoen bij Cambuur ‘enige juiste afslag’ terug naar huis

Daley Blind: ‘Met de voorge­schie­de­nis van die hartproble­men valt deze enkelbles­su­re nog mee’

28 mei Daley Blind hoopt komende week zijn rentree te maken in Oranje, bij het oefenduel met Georgië. Hij is na zijn enkeloperatie dan net op tijd terug voor het EK. ,,Het kwartje had ook zo de andere kant op kunnen vallen.’’