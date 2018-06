Muguruza zonder problemen langs Stosur

De als derde geplaatste Muguruza liet Stosur geen schijn van kans. De Spaanse sloeg de ballen hard en scherp, de Australische stapelde fout op fout. Stosur, voormalig winnares van de US Open en nu de nummer 90 op de wereldranglijst, kende een korte opleving in de tweede set. Ze wist toen twee games op rij te winnen. Het waren de enige twee, want Muguruza nam de controle al snel weer over.