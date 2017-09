Muguruza wint eerste partij als nieuwe nummer één van de wereld

Muguruza werd eerder deze maand de 24ste speelster die de wereldranglijst aanvoert. Ze volgde de Tsjechische Karolina Pliskova op, die veel punten inleverde toen ze op de US Open in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Vorig jaar reikte Pliskova in New York nog tot de finale. Muguruza was in New York al in de vierde ronde uitgeschakeld, maar de Wimbledonkampioene was het jaar ervoor al in de tweede ronde gestrand.