Muguruza walst over Sjarapova heen

Dauphiné Sky-trein verplet­tert tegenstand, trui weer bij Kwiatkow­ski

16:46 Het werd al verwacht: team Sky was vandaag veruit de sterkste in de ploegentijdrit over 35 kilometer in Critérium du Dauphiné. Michal Kwiatkowski, die gisteren na een harde val de gele trui moest afgeven aan Daryl Impey, pakte de leiderstrui in het algemeen klassement in de derde etappe van de meerdaagse wielerwedstrijd weer terug.