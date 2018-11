Mousa Dembélé mist duel met PSV

Spurs moet het morgen ook al stellen zonder doelman en aanvoerder Hugo Lloris, die als verwacht voor één duel werd geschorst na zijn rode kaart twee weken geleden in Eindhoven. Hij wordt morgenavond op Wembley vervangen door Nederlander Michel Vorm of de Argentijn Paulo Gazzaniga.



Het is de tweede ontmoeting tussen PSV en de Spurs in de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel, twee weken geleden in Eindhoven, eindigde gelijk (2-2).