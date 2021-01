Mourinho ziet honderden fans buiten stadion voor bekerduel bij achtsteklasser Marine

Het coronavirus heeft Engeland in zijn greep met tienduizenden besmettingen, maar daar was vlak voor de bekerwedstrijd tussen Marine FC en Tottenham Hotspur weinig van te zien. Buiten het stadion hadden honderden mensen in Crosby (gemeente Liverpool) zich verzameld om hun eigen spelers succes te wensen en de sterren van Spurs eens van dichtbij te zien. Spurs-coach José Mourinho zag het ook met verbazing aan vanuit de spelersbus en plaatste een filmpje op zijn Instagram.



Marine FC leek na twintig minuten even op voorsprong te komen, maar de uithaal van Neil Kengni van zo'n 35 meter ging op de lat nadat Joe Hart zijn handen koeltjes introk. Die inschattingsfout kwam Hart niet duur te staan. Spurs kwam kort daarna al op een 0-4 voorsprong door goals van de Braziliaanse aanvallers Carlos Vinícius (hattrick) en Lucas Moura (vrije trap).



Op Twitter wordt verdeeld gereageerd op het enthousiasme van de supporters van Marine. ,,Dit is de magie van de FA Cup", klinkt het, maar niet iedereen is het daar mee eens. ,,Weet je nog dat we midden in een pandemie zitten die dagelijks honderden mensen het leven kost? Op deze manier hadden we net zo goed het stadion gewoon open kunnen gooien.”



Eerdere op de dag was er nog wel een serieuze stunt in de FA Cup, want Crawley Town (League Two) won met 3-0 van Premier League-club Leeds United.