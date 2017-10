Mourinho woest op zijn spelers: Slecht team verdient straf

,,Als fan van United zou ik teleurgesteld zijn", mopperde de Portugees na de verrassende nederlaag (2-1). ,,Je kunt wedstrijden verliezen omdat de tegenstander meer kwaliteit heeft, maar niet omdat de tegenstander liever wil winnen. Ik kan me zelfs geen vriendschappelijk duel herinneren waarin onze instelling zo slap was. Het beste team heeft vandaag gewonnen, dik verdiend."



Mourinho had er geen verklaring voor waarom zijn elftal zo zwak voor de dag kwam. ,,Ik weet niet waarom Huddersfield meer spirit had. Ik ben teleurgesteld, het is een feit dat ze beter waren. Een slecht team verdient het om gestraft te worden", zo was Mourinho hard in zijn oordeel.



Manchester United zag de achterstand op Manchester City door de nederlaag oplopen tot vijf punten.