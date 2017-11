Mourinho wijst Blind aan voor penalty: 'Op basis van trainingen'

Ook Ander Herrera, die zich vervolgens aanbood, was voor Mourinho geen optie. De Portugees wees vanaf de kant Daley Blind aan, de Oranje-international die vervolgens de 2-0 binnenschoot. Voor de 27-jarige Blind was het na 24 optredens zijn eerste doelpunt ooit in de Champions League. Hij nam zijn penalty 'op z'n Neeskens', hard en strak door het midden.

,,Ik word betaald om beslissingen te nemen, goede of slechte. In de eerste helft was het een slechte keuze want de speler die ik had aangewezen miste'', vertelde Mourinho naderhand. ,,Bij de tweede strafschop heb ik ingegrepen, ik zie het probleem niet. Martial, de aangewezen man vooraf, had de eerste gemist en stond al niet meer op het veld. Dan beslis ik op basis van wat ik op de training gezien heb. Die beslissing werd door de spelers geaccepteerd. Dat is alles.''