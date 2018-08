Mourinho vreest zwaar seizoen als aankopen uitblijven

De Portugese manager pleitte na de verloren oefenwedstrijd tegen Bayern München (1-0) opnieuw voor de komst van nieuwe spelers. ,,Als we onze selectie niet beter maken, gaat het een moeilijk seizoen worden'', zei Mourinho.



Manchester United heeft vooralsnog alleen veel geld uitgetrokken voor de Braziliaanse middenvelder Fred. ,,Onze concurrenten zijn heel sterk en beschikken over fantastische selecties. Of ze investeren enorm zoals Liverpool, dat alles en iedereen koopt'', aldus Mourinho. ,,Mijn directeur weet wat ik wil. We hebben nog een paar dagen de tijd.''



De transfermarkt in Engeland sluit donderdag al, een dag voor de start van de Premier League. ManUnited trapt de competitie dan af tegen Leicester City.



De ploeg van Mourinho won in de voorbereiding alleen van Real Madrid (2-1). Drie oefenduels eindigden in een gelijkspel, tegen Liverpool ging United hard onderuit (1-4). De terugkeer van WK-gangers als Paul Pogba en Romelu Lukaku moet de Engelse recordkampioen een impuls gaan geven.



Marcus Rashford deed tegen Bayern München al weer mee, met het nummer 10 op zijn shirt. ,,Marcus wilde dat rugnummer heel graag hebben, maar hij stond de voorbije jaren in de schaduw van Wayne Rooney en Zlatan Ibrahimovic. Hij heeft gewacht op zijn kans en nu is het van hem'', aldus Mourinho.