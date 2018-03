Mourinho: Vertrek Zlatan groot verlies voor Europa

Vreven maakt zich zorgen om NAC

17:44 ,,Drie weken geleden had ik een fitte kern, maar uit het niks, zonder dat we gekke dingen hebben gedaan, raken er een aantal geblesseerd. We missen ondertussen flink wat spelers.” Dat zei trainer Stijn Vreven vrijdag een dag voor het treffen met koploper PSV. ,,Ik maak me een klein beetje zorgen.”